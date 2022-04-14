Decentral Games ICE (ICE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Decentral Games ICE (ICE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Decentral Games ICE (ICE) Informasjon ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide. $ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments. To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games Offisiell nettside: https://decentral.games/ref/287e180a Teknisk dokument: https://docs.decentral.games/ Kjøp ICE nå!

Decentral Games ICE (ICE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Decentral Games ICE (ICE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 92.30K $ 92.30K $ 92.30K Total forsyning: $ 226.66M $ 226.66M $ 226.66M Sirkulerende forsyning: $ 225.67M $ 225.67M $ 225.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 92.70K $ 92.70K $ 92.70K All-time high: $ 0.301699 $ 0.301699 $ 0.301699 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00040894 $ 0.00040894 $ 0.00040894 Lær mer om Decentral Games ICE (ICE) pris

Decentral Games ICE (ICE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Decentral Games ICE (ICE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ICE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ICE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ICEs tokenomics, kan du utforske ICE tokenets livepris!

ICE prisforutsigelse Vil du vite hvor ICE kan være på vei? Vår ICE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ICE tokenets prisforutsigelse nå!

