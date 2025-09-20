Decentral Games ICE (ICE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.301699$ 0.301699 $ 0.301699 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) -0.28% Prisendring (7D) -0.28%

Decentral Games ICE (ICE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ICE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ICE er $ 0.301699, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ICE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -0.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Decentral Games ICE (ICE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 92.41K$ 92.41K $ 92.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 92.81K$ 92.81K $ 92.81K Opplagsforsyning 225.67M 225.67M 225.67M Total forsyning 226,662,490.889 226,662,490.889 226,662,490.889

Nåværende markedsverdi på Decentral Games ICE er $ 92.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ICE er 225.67M, med en total tilgang på 226662490.889. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 92.81K.