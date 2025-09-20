Decentral Games (DG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00133585 24 timer høy $ 0.00164692 All Time High $ 1.63 Laveste pris $ 0.00113538 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +7.83% Prisendring (7D) -1.70%

Decentral Games (DG) sanntidsprisen er $0.00164634. I løpet av de siste 24 timene har DG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00133585 og et toppnivå på $ 0.00164692, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DG er $ 1.63, mens den rekordlave prisen er $ 0.00113538.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DG endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +7.83% over 24 timer og -1.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Decentral Games (DG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.54M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.54M Opplagsforsyning 933.94M Total forsyning 933,935,661.600044

Nåværende markedsverdi på Decentral Games er $ 1.54M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DG er 933.94M, med en total tilgang på 933935661.600044. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.54M.