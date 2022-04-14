Decentr (DEC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Decentr (DEC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Decentr (DEC) Informasjon Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools. Decentr's "data-as-value" paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our "dPay" system, while at the same providing superior APR's on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr's consumer crypto dLoan features. This (necessary) extension of DeFi 1.0, delivers user-centric financial services to anyone, when they want it and how they want it, regardless of their net worth. Offisiell nettside: https://decentr.net/ Teknisk dokument: https://decentr.net/files/Decentr_Whitepaper_V1.6.pdf

Decentr (DEC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Decentr (DEC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.55K $ 12.55K $ 12.55K Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 108.77M $ 108.77M $ 108.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.08K $ 23.08K $ 23.08K All-time high: $ 0.610172 $ 0.610172 $ 0.610172 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011538 $ 0.00011538 $ 0.00011538 Lær mer om Decentr (DEC) pris

Decentr (DEC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Decentr (DEC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DECs tokenomics, kan du utforske DEC tokenets livepris!

