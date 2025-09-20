Decentr (DEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00011828 24 timer høy $ 0.00012483 All Time High $ 0.610172 Laveste pris $ 0.00006582 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +3.03% Prisendring (7D) +1.21%

Decentr (DEC) sanntidsprisen er $0.0001238. I løpet av de siste 24 timene har DEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011828 og et toppnivå på $ 0.00012483, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEC er $ 0.610172, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006582.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEC endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +3.03% over 24 timer og +1.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Decentr (DEC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.76K Opplagsforsyning 108.77M Total forsyning 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Decentr er $ 13.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEC er 108.77M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.76K.