Dagens Decentr livepris er 0.0001238 USD. Spor prisoppdateringer for DEC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 DEC til USD livepris:

$0.00012376
$0.00012376
+2.90%1D
Decentr (DEC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:54:21 (UTC+8)

Decentr (DEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.02%

+3.03%

+1.21%

+1.21%

Decentr (DEC) sanntidsprisen er $0.0001238. I løpet av de siste 24 timene har DEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011828 og et toppnivå på $ 0.00012483, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEC er $ 0.610172, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006582.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEC endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +3.03% over 24 timer og +1.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Decentr (DEC) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Decentr er $ 13.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEC er 108.77M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.76K.

Decentr (DEC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Decentr til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Decentr til USD ble $ -0.0000287137.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Decentr til USD ble $ -0.0000503525.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Decentr til USD ble $ -0.00008117226132260162.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+3.03%
30 dager$ -0.0000287137-23.19%
60 dager$ -0.0000503525-40.67%
90 dager$ -0.00008117226132260162-39.60%

Hva er Decentr (DEC)

Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools. Decentr’s “data-as-value” paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our “dPay” system, while at the same providing superior APR’s on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr’s consumer crypto dLoan features. This (necessary) extension of DeFi 1.0, delivers user-centric financial services to anyone, when they want it and how they want it, regardless of their net worth.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Decentr (DEC) Ressurs

Offisiell nettside

Decentr Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Decentr (DEC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Decentr (DEC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Decentr.

Sjekk Decentrprisprognosen nå!

DEC til lokale valutaer

Decentr (DEC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Decentr (DEC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Decentr (DEC)

Hvor mye er Decentr (DEC) verdt i dag?
Live DEC prisen i USD er 0.0001238 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEC til USD er $ 0.0001238. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Decentr?
Markedsverdien for DEC er $ 13.47K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEC?
Den sirkulerende forsyningen av DEC er 108.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEC ?
DEC oppnådde en ATH-pris på 0.610172 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEC?
DEC så en ATL-pris på 0.00006582 USD.
Hva er handelsvolumet til DEC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEC er -- USD.
Vil DEC gå høyere i år?
DEC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:54:21 (UTC+8)

