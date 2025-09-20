DeathRoad (DRACE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.424151$ 0.424151 $ 0.424151 Laveste pris $ 0.00000694$ 0.00000694 $ 0.00000694 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.07% Prisendring (7D) +0.07%

DeathRoad (DRACE) sanntidsprisen er $0.00000714. I løpet av de siste 24 timene har DRACE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRACE er $ 0.424151, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000694.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRACE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeathRoad (DRACE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 372.21$ 372.21 $ 372.21 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K Opplagsforsyning 52.16M 52.16M 52.16M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DeathRoad er $ 372.21, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRACE er 52.16M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.14K.