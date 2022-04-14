DChef (DCHEFSOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DChef (DCHEFSOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DChef (DCHEFSOL) Informasjon DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way. The ‘D’ in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant. The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food. Offisiell nettside: https://dchef.io Kjøp DCHEFSOL nå!

DChef (DCHEFSOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DChef (DCHEFSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 199.98K $ 199.98K $ 199.98K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 199.98K $ 199.98K $ 199.98K All-time high: $ 0.00135019 $ 0.00135019 $ 0.00135019 All-Time Low: $ 0.00011834 $ 0.00011834 $ 0.00011834 Nåværende pris: $ 0.00019998 $ 0.00019998 $ 0.00019998 Lær mer om DChef (DCHEFSOL) pris

DChef (DCHEFSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DChef (DCHEFSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DCHEFSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DCHEFSOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DCHEFSOLs tokenomics, kan du utforske DCHEFSOL tokenets livepris!

DCHEFSOL prisforutsigelse Vil du vite hvor DCHEFSOL kan være på vei? Vår DCHEFSOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DCHEFSOL tokenets prisforutsigelse nå!

