DChef (DCHEFSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00135019 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -23.99%

DChef (DCHEFSOL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DCHEFSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DCHEFSOL er $ 0.00135019, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DCHEFSOL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -23.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DChef (DCHEFSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 207.83K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 207.83K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,995,506.382659

Nåværende markedsverdi på DChef er $ 207.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DCHEFSOL er 1000.00M, med en total tilgang på 999995506.382659. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 207.83K.