DCA420 Meme Index (DCA) Informasjon $DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space. "Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine" Offisiell nettside: https://dca420.com Kjøp DCA nå!

DCA420 Meme Index (DCA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DCA420 Meme Index (DCA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.04K $ 8.04K $ 8.04K Total forsyning: $ 994.61M $ 994.61M $ 994.61M Sirkulerende forsyning: $ 994.61M $ 994.61M $ 994.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.04K $ 8.04K $ 8.04K All-time high: $ 0.0021647 $ 0.0021647 $ 0.0021647 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om DCA420 Meme Index (DCA) pris

DCA420 Meme Index (DCA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DCA420 Meme Index (DCA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DCA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DCA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DCAs tokenomics, kan du utforske DCA tokenets livepris!

