DCA420 Meme Index (DCA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0021647$ 0.0021647 $ 0.0021647 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.19% Prisendring (7D) +10.52% Prisendring (7D) +10.52%

DCA420 Meme Index (DCA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DCA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DCA er $ 0.0021647, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DCA endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.19% over 24 timer og +10.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DCA420 Meme Index (DCA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.54K$ 8.54K $ 8.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.54K$ 8.54K $ 8.54K Opplagsforsyning 994.61M 994.61M 994.61M Total forsyning 994,610,927.260537 994,610,927.260537 994,610,927.260537

Nåværende markedsverdi på DCA420 Meme Index er $ 8.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DCA er 994.61M, med en total tilgang på 994610927.260537. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.54K.