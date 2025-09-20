DCA420 Meme Index Pris (DCA)
DCA420 Meme Index (DCA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DCA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DCA er $ 0.0021647, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DCA endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.19% over 24 timer og +10.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på DCA420 Meme Index er $ 8.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DCA er 994.61M, med en total tilgang på 994610927.260537. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.54K.
I løpet av i dag er prisendringen på DCA420 Meme Index til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DCA420 Meme Index til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DCA420 Meme Index til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DCA420 Meme Index til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.19%
|30 dager
|$ 0
|+25.46%
|60 dager
|$ 0
|+23.80%
|90 dager
|$ 0
|--
$DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space. "Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine"
