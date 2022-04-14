Dayhub (DAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dayhub (DAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dayhub (DAY) Informasjon Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs. Offisiell nettside: https://dayhub.io/ Teknisk dokument: https://docs.dayhub.io/ Kjøp DAY nå!

Dayhub (DAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dayhub (DAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Total forsyning: $ 817.30M $ 817.30M $ 817.30M Sirkulerende forsyning: $ 479.49M $ 479.49M $ 479.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M All-time high: $ 0.00758727 $ 0.00758727 $ 0.00758727 All-Time Low: $ 0.00549307 $ 0.00549307 $ 0.00549307 Nåværende pris: $ 0.00587201 $ 0.00587201 $ 0.00587201 Lær mer om Dayhub (DAY) pris

Dayhub (DAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dayhub (DAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DAYs tokenomics, kan du utforske DAY tokenets livepris!

DAY prisforutsigelse Vil du vite hvor DAY kan være på vei? Vår DAY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DAY tokenets prisforutsigelse nå!

