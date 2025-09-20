Dagens Dawkoins livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DAW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dawkoins livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DAW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Dawkoins Logo

Dawkoins Pris (DAW)

Ikke oppført

1 DAW til USD livepris:

--
----
-5.00%1D
USD
Dawkoins (DAW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:43:40 (UTC+8)

Dawkoins (DAW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00824445
$ 0.00824445$ 0.00824445

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-5.01%

-15.04%

-15.04%

Dawkoins (DAW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DAW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAW er $ 0.00824445, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAW endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -5.01% over 24 timer og -15.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dawkoins (DAW) Markedsinformasjon

$ 61.29K
$ 61.29K$ 61.29K

--
----

$ 61.29K
$ 61.29K$ 61.29K

989.08M
989.08M 989.08M

989,078,107.571403
989,078,107.571403 989,078,107.571403

Nåværende markedsverdi på Dawkoins er $ 61.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAW er 989.08M, med en total tilgang på 989078107.571403. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.29K.

Dawkoins (DAW) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dawkoins til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dawkoins til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dawkoins til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dawkoins til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.01%
30 dager$ 0+1.78%
60 dager$ 0-14.58%
90 dager$ 0--

Hva er Dawkoins (DAW)

What Is Dawkoins (DAW)? Dawkoins (DAW) is a decentralized meme token designed to thrive within the crypto community and beyond. Named in honor of Richard Dawkins, the father of memes, Dawkoins aims to celebrate and promote the rich legacy of memes in the digital space. Full community driven! How Many Dawkoins (DAW) Are There in Circulation? So, Dawkoins operates on the Solana (SOL) blockchain, and we've got a total fixed supply of 1 billion tokens. As of now, the circulating supply is around 989.5 million DAW tokens. Pretty neat, right? Our symbol is "DAW," and you can find us chilling on the Solana blockchain with our contract address: 7cb67ev3jvBKaAH1tnVM8FL8WfQ96sa2TYByEXajqx8N. Now, what exactly does this circulating supply mean? It's basically all the tokens that are actively being traded on different exchanges and being used within our Dawkoins ecosystem. And since we've got a limited supply, we're all about that scarcity, making sure the value of your tokens stays nice and strong. Because we're on Solana, we get to enjoy super-fast and low-cost transactions, making it easy peasy for you to send and receive Dawkoins whenever you want. Our goal here at Dawkoins is to be as transparent as possible about our tokenomics and supply metrics, so you know exactly what you're getting into. We're all about building trust and confidence within our community and with potential investors, creating a lively and sustainable ecosystem for Dawkoins to thrive. Hope that clears things up for you! If you've got any more questions, feel free to ask. We're always here to help!

Dawkoins (DAW) Ressurs

Offisiell nettside

Dawkoins Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dawkoins (DAW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dawkoins (DAW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dawkoins.

Sjekk Dawkoinsprisprognosen nå!

DAW til lokale valutaer

Dawkoins (DAW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dawkoins (DAW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DAW tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dawkoins (DAW)

Hvor mye er Dawkoins (DAW) verdt i dag?
Live DAW prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DAW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DAW til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dawkoins?
Markedsverdien for DAW er $ 61.29K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DAW?
Den sirkulerende forsyningen av DAW er 989.08M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDAW ?
DAW oppnådde en ATH-pris på 0.00824445 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DAW?
DAW så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DAW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DAW er -- USD.
Vil DAW gå høyere i år?
DAW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DAW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:43:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.