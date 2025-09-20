Dawkoins (DAW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00824445$ 0.00824445 $ 0.00824445 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -5.01% Prisendring (7D) -15.04% Prisendring (7D) -15.04%

Dawkoins (DAW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DAW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAW er $ 0.00824445, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAW endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -5.01% over 24 timer og -15.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dawkoins (DAW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.29K$ 61.29K $ 61.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.29K$ 61.29K $ 61.29K Opplagsforsyning 989.08M 989.08M 989.08M Total forsyning 989,078,107.571403 989,078,107.571403 989,078,107.571403

Nåværende markedsverdi på Dawkoins er $ 61.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAW er 989.08M, med en total tilgang på 989078107.571403. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.29K.