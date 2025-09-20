Dawg World (DAWG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.06% Prisendring (7D) +2.06%

Dawg World (DAWG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DAWG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAWG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAWG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dawg World (DAWG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.91K$ 6.91K $ 6.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.91K$ 6.91K $ 6.91K Opplagsforsyning 996.58M 996.58M 996.58M Total forsyning 996,578,254.52779 996,578,254.52779 996,578,254.52779

Nåværende markedsverdi på Dawg World er $ 6.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAWG er 996.58M, med en total tilgang på 996578254.52779. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.91K.