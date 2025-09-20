dawg (DAWG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -0.66% Prisendring (7D) -3.70% Prisendring (7D) -3.70%

dawg (DAWG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DAWG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAWG er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAWG endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -0.66% over 24 timer og -3.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dawg (DAWG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Opplagsforsyning 998.43M 998.43M 998.43M Total forsyning 998,426,842.310718 998,426,842.310718 998,426,842.310718

Nåværende markedsverdi på dawg er $ 10.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAWG er 998.43M, med en total tilgang på 998426842.310718. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.42K.