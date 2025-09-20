Davinci Jeremie (DVINCI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00224418$ 0.00224418 $ 0.00224418 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) -1.79% Prisendring (7D) -1.79%

Davinci Jeremie (DVINCI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DVINCI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DVINCI er $ 0.00224418, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DVINCI endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og -1.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Davinci Jeremie (DVINCI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 57.28K$ 57.28K $ 57.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 57.28K$ 57.28K $ 57.28K Opplagsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Total forsyning 999,918,881.0 999,918,881.0 999,918,881.0

Nåværende markedsverdi på Davinci Jeremie er $ 57.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DVINCI er 999.92M, med en total tilgang på 999918881.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.28K.