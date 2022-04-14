Dat Boi (DATBOI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dat Boi (DATBOI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dat Boi (DATBOI) Informasjon Here comes Dat Boi!!! O Shit Waddup! You just rolled into the sickest meme on the internet! This ain't no snooze-fest like your grandpappy’s crypto. Nah, we're here to ride the wild side on a unicycle, fueled by nothin' but memes and big dreams! If you thought crypto was just about numbers and boring tech talk, you gotta wake up! Dat Boi Token is here to change the game, making web3 all about fun and vibes for all you memers and dreamers out there. Offisiell nettside: https://herecomedatboi.net/ Kjøp DATBOI nå!

Dat Boi (DATBOI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dat Boi (DATBOI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.74K $ 19.74K $ 19.74K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.74K $ 19.74K $ 19.74K All-time high: $ 0.01074087 $ 0.01074087 $ 0.01074087 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00019738 $ 0.00019738 $ 0.00019738 Lær mer om Dat Boi (DATBOI) pris

Dat Boi (DATBOI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dat Boi (DATBOI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DATBOI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DATBOI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DATBOIs tokenomics, kan du utforske DATBOI tokenets livepris!

DATBOI prisforutsigelse Vil du vite hvor DATBOI kan være på vei? Vår DATBOI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DATBOI tokenets prisforutsigelse nå!

