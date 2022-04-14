Dash Diamond (DASHD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dash Diamond (DASHD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dash Diamond (DASHD) Informasjon Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful. Offisiell nettside: https://dashdiamond.net/ Teknisk dokument: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf Kjøp DASHD nå!

Dash Diamond (DASHD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dash Diamond (DASHD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 524.11K $ 524.11K $ 524.11K Total forsyning: $ 453.72M $ 453.72M $ 453.72M Sirkulerende forsyning: $ 453.72M $ 453.72M $ 453.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 524.14K $ 524.14K $ 524.14K All-time high: $ 54.7 $ 54.7 $ 54.7 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00115521 $ 0.00115521 $ 0.00115521 Lær mer om Dash Diamond (DASHD) pris

Dash Diamond (DASHD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dash Diamond (DASHD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DASHD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DASHD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DASHDs tokenomics, kan du utforske DASHD tokenets livepris!

