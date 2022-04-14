Dash 2 Trade (D2T) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dash 2 Trade (D2T), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dash 2 Trade (D2T) Informasjon Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.

Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.

Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.

Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.

Social trading: Trading competitions and shareable signals. Offisiell nettside: https://dash2trade.com/ Kjøp D2T nå!

Dash 2 Trade (D2T) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dash 2 Trade (D2T), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 149.61K $ 149.61K $ 149.61K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 473.50M $ 473.50M $ 473.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 315.97K $ 315.97K $ 315.97K All-time high: $ 0.053805 $ 0.053805 $ 0.053805 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00031588 $ 0.00031588 $ 0.00031588 Lær mer om Dash 2 Trade (D2T) pris

Dash 2 Trade (D2T) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dash 2 Trade (D2T) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet D2T tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange D2T tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår D2Ts tokenomics, kan du utforske D2T tokenets livepris!

D2T prisforutsigelse Vil du vite hvor D2T kan være på vei? Vår D2T prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se D2T tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!