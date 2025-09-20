Dash 2 Trade (D2T) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.053805$ 0.053805 $ 0.053805 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.69% Prisendring (1D) -10.25% Prisendring (7D) +2.56% Prisendring (7D) +2.56%

Dash 2 Trade (D2T) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har D2T blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til D2T er $ 0.053805, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har D2T endret seg med -0.69% i løpet av den siste timen, -10.25% over 24 timer og +2.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dash 2 Trade (D2T) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 108.27K$ 108.27K $ 108.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 228.66K$ 228.66K $ 228.66K Opplagsforsyning 473.50M 473.50M 473.50M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dash 2 Trade er $ 108.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på D2T er 473.50M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 228.66K.