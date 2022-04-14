Dark Magician Girl (DMG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dark Magician Girl (DMG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dark Magician Girl (DMG) Informasjon Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way. Offisiell nettside: https://dmgsol.xyz/ Kjøp DMG nå!

Dark Magician Girl (DMG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dark Magician Girl (DMG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 93.64K $ 93.64K $ 93.64K Total forsyning: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M Sirkulerende forsyning: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 93.64K $ 93.64K $ 93.64K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Dark Magician Girl (DMG) pris

Dark Magician Girl (DMG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dark Magician Girl (DMG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DMG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DMG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DMGs tokenomics, kan du utforske DMG tokenets livepris!

