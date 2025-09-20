Dark MAGA (DMAGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00046016 $ 0.00046016 $ 0.00046016 24 timer lav $ 0.00047474 $ 0.00047474 $ 0.00047474 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00046016$ 0.00046016 $ 0.00046016 24 timer høy $ 0.00047474$ 0.00047474 $ 0.00047474 All Time High $ 0.085078$ 0.085078 $ 0.085078 Laveste pris $ 0.00033269$ 0.00033269 $ 0.00033269 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -1.86% Prisendring (7D) -15.41% Prisendring (7D) -15.41%

Dark MAGA (DMAGA) sanntidsprisen er $0.00046513. I løpet av de siste 24 timene har DMAGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00046016 og et toppnivå på $ 0.00047474, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DMAGA er $ 0.085078, mens den rekordlave prisen er $ 0.00033269.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DMAGA endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og -15.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dark MAGA (DMAGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 464.48K$ 464.48K $ 464.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 464.48K$ 464.48K $ 464.48K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,942,463.854232 999,942,463.854232 999,942,463.854232

Nåværende markedsverdi på Dark MAGA er $ 464.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DMAGA er 999.94M, med en total tilgang på 999942463.854232. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 464.48K.