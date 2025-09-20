Dagens Dark MAGA livepris er 0.00046513 USD. Spor prisoppdateringer for DMAGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DMAGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dark MAGA livepris er 0.00046513 USD. Spor prisoppdateringer for DMAGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DMAGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DMAGA

DMAGA Prisinformasjon

DMAGA Offisiell nettside

DMAGA tokenomics

DMAGA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Dark MAGA Logo

Dark MAGA Pris (DMAGA)

Ikke oppført

1 DMAGA til USD livepris:

$0.00046513
$0.00046513$0.00046513
-2.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Dark MAGA (DMAGA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:47:17 (UTC+8)

Dark MAGA (DMAGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00046016
$ 0.00046016$ 0.00046016
24 timer lav
$ 0.00047474
$ 0.00047474$ 0.00047474
24 timer høy

$ 0.00046016
$ 0.00046016$ 0.00046016

$ 0.00047474
$ 0.00047474$ 0.00047474

$ 0.085078
$ 0.085078$ 0.085078

$ 0.00033269
$ 0.00033269$ 0.00033269

-0.22%

-1.86%

-15.41%

-15.41%

Dark MAGA (DMAGA) sanntidsprisen er $0.00046513. I løpet av de siste 24 timene har DMAGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00046016 og et toppnivå på $ 0.00047474, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DMAGA er $ 0.085078, mens den rekordlave prisen er $ 0.00033269.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DMAGA endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og -15.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dark MAGA (DMAGA) Markedsinformasjon

$ 464.48K
$ 464.48K$ 464.48K

--
----

$ 464.48K
$ 464.48K$ 464.48K

999.94M
999.94M 999.94M

999,942,463.854232
999,942,463.854232 999,942,463.854232

Nåværende markedsverdi på Dark MAGA er $ 464.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DMAGA er 999.94M, med en total tilgang på 999942463.854232. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 464.48K.

Dark MAGA (DMAGA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dark MAGA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dark MAGA til USD ble $ +0.0000839850.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dark MAGA til USD ble $ -0.0000961143.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dark MAGA til USD ble $ -0.0002214380867630941.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.86%
30 dager$ +0.0000839850+18.06%
60 dager$ -0.0000961143-20.66%
90 dager$ -0.0002214380867630941-32.25%

Hva er Dark MAGA (DMAGA)

DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dark MAGA (DMAGA) Ressurs

Offisiell nettside

Dark MAGA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dark MAGA (DMAGA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dark MAGA (DMAGA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dark MAGA.

Sjekk Dark MAGAprisprognosen nå!

DMAGA til lokale valutaer

Dark MAGA (DMAGA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dark MAGA (DMAGA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DMAGA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dark MAGA (DMAGA)

Hvor mye er Dark MAGA (DMAGA) verdt i dag?
Live DMAGA prisen i USD er 0.00046513 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DMAGA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DMAGA til USD er $ 0.00046513. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dark MAGA?
Markedsverdien for DMAGA er $ 464.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DMAGA?
Den sirkulerende forsyningen av DMAGA er 999.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDMAGA ?
DMAGA oppnådde en ATH-pris på 0.085078 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DMAGA?
DMAGA så en ATL-pris på 0.00033269 USD.
Hva er handelsvolumet til DMAGA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DMAGA er -- USD.
Vil DMAGA gå høyere i år?
DMAGA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DMAGA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:47:17 (UTC+8)

Dark MAGA (DMAGA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.