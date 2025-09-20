Dark MAGA Pris (DMAGA)
-0.22%
-1.86%
-15.41%
-15.41%
Dark MAGA (DMAGA) sanntidsprisen er $0.00046513. I løpet av de siste 24 timene har DMAGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00046016 og et toppnivå på $ 0.00047474, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DMAGA er $ 0.085078, mens den rekordlave prisen er $ 0.00033269.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DMAGA endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og -15.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Dark MAGA er $ 464.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DMAGA er 999.94M, med en total tilgang på 999942463.854232. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 464.48K.
I løpet av i dag er prisendringen på Dark MAGA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dark MAGA til USD ble $ +0.0000839850.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dark MAGA til USD ble $ -0.0000961143.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dark MAGA til USD ble $ -0.0002214380867630941.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-1.86%
|30 dager
|$ +0.0000839850
|+18.06%
|60 dager
|$ -0.0000961143
|-20.66%
|90 dager
|$ -0.0002214380867630941
|-32.25%
DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.
