DapyAI ($DAPY) Informasjon DapyAI is a cutting-edge, interactive AI bot on the Sui blockchain, created by DoubleUp, Sui's premier casino. It redefines online gambling by allowing users to send tokens directly to Dapy’s wallet, where the bot flips a coin and transparently posts the results on X. Beyond simple gameplay, DapyAI powers a prediction market on DoubleUp, offering a dynamic and engaging platform for wagering and community interaction. Offisiell nettside: https://dapyai.com/ Kjøp $DAPY nå!

DapyAI ($DAPY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DapyAI ($DAPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 78.00K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 78.00K All-time high: $ 0.00245948 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om DapyAI ($DAPY) pris

DapyAI ($DAPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DapyAI ($DAPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $DAPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $DAPY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $DAPYs tokenomics, kan du utforske $DAPY tokenets livepris!

$DAPY prisforutsigelse Vil du vite hvor $DAPY kan være på vei? Vår $DAPY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $DAPY tokenets prisforutsigelse nå!

