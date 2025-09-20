DapyAI ($DAPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00245948$ 0.00245948 $ 0.00245948 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.29% Prisendring (1D) -4.00% Prisendring (7D) +0.57% Prisendring (7D) +0.57%

DapyAI ($DAPY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $DAPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $DAPY er $ 0.00245948, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $DAPY endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -4.00% over 24 timer og +0.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DapyAI ($DAPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.40K$ 86.40K $ 86.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 86.40K$ 86.40K $ 86.40K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DapyAI er $ 86.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $DAPY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.40K.