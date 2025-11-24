DAOBase pris i dag

Sanntids DAOBase (BEE) pris i dag er $ 0.02036025, med en 18.38% endring de siste 24 timene. Nåværende BEE til USD konverteringssats er $ 0.02036025 per BEE.

DAOBase rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,119,791, med en sirkulerende forsyning på 55.00M BEE. I løpet av de siste 24 timene BEE har den blitt handlet mellom $ 0.01719869(laveste) og $ 0.02036023 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.119035, mens tidenes laveste notering var $ 0.00840027.

Kortsiktig har BEE beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og +41.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DAOBase (BEE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.36M$ 20.36M $ 20.36M Opplagsforsyning 55.00M 55.00M 55.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

