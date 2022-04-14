Dank Memes (DANK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dank Memes (DANK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dank Memes (DANK) Informasjon Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition. Offisiell nettside: https://www.dankmemesonsol.net/ Kjøp DANK nå!

Dank Memes (DANK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dank Memes (DANK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 360.32K $ 360.32K $ 360.32K Total forsyning: $ 974.27M $ 974.27M $ 974.27M Sirkulerende forsyning: $ 974.27M $ 974.27M $ 974.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 360.32K $ 360.32K $ 360.32K All-time high: $ 0.00210921 $ 0.00210921 $ 0.00210921 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00036983 $ 0.00036983 $ 0.00036983 Lær mer om Dank Memes (DANK) pris

Dank Memes (DANK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dank Memes (DANK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DANK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DANK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DANKs tokenomics, kan du utforske DANK tokenets livepris!

DANK prisforutsigelse Vil du vite hvor DANK kan være på vei? Vår DANK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DANK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!