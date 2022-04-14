Dank Frog (DANK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dank Frog (DANK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dank Frog (DANK) Informasjon Take Over (CTO), where the community took charge of the project to create something new and exciting in the crypto space. It is about collectibles. Meme coin based on legendary MLG Frog meme which main purpose is to be collected and hold. The $DANK project is a meme coin revolution fully powered by the community. It started as a Community Inspired by the viral power of frog memes and meme coins like $PEPE, $DANK aims to leverage humor, community spirit, and hype to become the next meme coin sensation on the Solana blockchain. Offisiell nettside: https://dankfrogcto.com/ Kjøp DANK nå!

Dank Frog (DANK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dank Frog (DANK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.14K $ 8.14K $ 8.14K Total forsyning: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Sirkulerende forsyning: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.14K $ 8.14K $ 8.14K All-time high: $ 0.00019623 $ 0.00019623 $ 0.00019623 All-Time Low: $ 0.00000447 $ 0.00000447 $ 0.00000447 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Dank Frog (DANK) pris

Dank Frog (DANK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dank Frog (DANK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DANK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DANK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DANKs tokenomics, kan du utforske DANK tokenets livepris!

DANK prisforutsigelse Vil du vite hvor DANK kan være på vei? Vår DANK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

