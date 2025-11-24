Hva er DAKU

Daku V2 (DAKU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Daku V2 (DAKU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.55M $ 67.55M $ 67.55M Total forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Sirkulerende forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 67.55M $ 67.55M $ 67.55M All-time high: $ 0.152985 $ 0.152985 $ 0.152985 All-Time Low: $ 0.02737318 $ 0.02737318 $ 0.02737318 Nåværende pris: $ 0.112591 $ 0.112591 $ 0.112591 Lær mer om Daku V2 (DAKU) pris Kjøp DAKU nå!

Daku V2 (DAKU) Informasjon Offisiell nettside: https://dakucoin.info/

Daku V2 (DAKU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Daku V2 (DAKU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DAKU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DAKU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DAKUs tokenomics, kan du utforske DAKU tokenets livepris!

