Sanntids Daku V2 (DAKU) pris i dag er $ 0.111834, med en 5.82% endring de siste 24 timene. Nåværende DAKU til USD konverteringssats er $ 0.111834 per DAKU.

Daku V2 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 67,328,921, med en sirkulerende forsyning på 600.00M DAKU. I løpet av de siste 24 timene DAKU har den blitt handlet mellom $ 0.104052(laveste) og $ 0.112332 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.152985, mens tidenes laveste notering var $ 0.02737318.

Kortsiktig har DAKU beveget seg +1.28% i løpet av den siste timen og +6.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Daku V2 (DAKU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 67.33M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 67.33M Opplagsforsyning 600.00M Total forsyning 599,999,750.615454

