Dagknight Dog pris i dag

Sanntids Dagknight Dog (DOGK) pris i dag er $ 0.00001893, med en 8.27% endring de siste 24 timene. Nåværende DOGK til USD konverteringssats er $ 0.00001893 per DOGK.

Dagknight Dog rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 42,978, med en sirkulerende forsyning på 2.27B DOGK. I løpet av de siste 24 timene DOGK har den blitt handlet mellom $ 0.00001895(laveste) og $ 0.00002122 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00259503, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001895.

Kortsiktig har DOGK beveget seg -1.14% i løpet av den siste timen og -57.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dagknight Dog (DOGK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.98K$ 42.98K $ 42.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.98K$ 42.98K $ 42.98K Opplagsforsyning 2.27B 2.27B 2.27B Total forsyning 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

Nåværende markedsverdi på Dagknight Dog er $ 42.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGK er 2.27B, med en total tilgang på 2267821956.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.98K.