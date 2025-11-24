DADI Insight Token pris i dag

Sanntids DADI Insight Token (DIT) pris i dag er $ 18.32, med en 1.99% endring de siste 24 timene. Nåværende DIT til USD konverteringssats er $ 18.32 per DIT.

DADI Insight Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,194,699, med en sirkulerende forsyning på 551.28K DIT. I løpet av de siste 24 timene DIT har den blitt handlet mellom $ 17.41(laveste) og $ 18.8 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 21.61, mens tidenes laveste notering var $ 7.47.

Kortsiktig har DIT beveget seg +0.58% i løpet av den siste timen og +24.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DADI Insight Token (DIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.19M$ 10.19M $ 10.19M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.74M$ 27.74M $ 27.74M Opplagsforsyning 551.28K 551.28K 551.28K Total forsyning 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

