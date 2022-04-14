Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Daddy Chill (DADDYCHILL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Daddy Chill (DADDYCHILL) Informasjon Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation. Offisiell nettside: https://daddy-chill.fun Kjøp DADDYCHILL nå!

Daddy Chill (DADDYCHILL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Daddy Chill (DADDYCHILL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.17K $ 42.17K $ 42.17K Total forsyning: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Sirkulerende forsyning: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.17K $ 42.17K $ 42.17K All-time high: $ 0.00648647 $ 0.00648647 $ 0.00648647 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Daddy Chill (DADDYCHILL) pris

Daddy Chill (DADDYCHILL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Daddy Chill (DADDYCHILL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DADDYCHILL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DADDYCHILL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DADDYCHILLs tokenomics, kan du utforske DADDYCHILL tokenets livepris!

DADDYCHILL prisforutsigelse Vil du vite hvor DADDYCHILL kan være på vei? Vår DADDYCHILL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DADDYCHILL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!