DackieSwap (DACKIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00326565 24 timer høy $ 0.00372064 All Time High $ 0.03392568 Laveste pris $ 0.00115943 Prisendring (1H) +0.53% Prisendring (1D) +12.90% Prisendring (7D) +76.60%

DackieSwap (DACKIE) sanntidsprisen er $0.00369108. I løpet av de siste 24 timene har DACKIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00326565 og et toppnivå på $ 0.00372064, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DACKIE er $ 0.03392568, mens den rekordlave prisen er $ 0.00115943.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DACKIE endret seg med +0.53% i løpet av den siste timen, +12.90% over 24 timer og +76.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DackieSwap (DACKIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 322.27K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 322.27K Opplagsforsyning 87.31M Total forsyning 87,310,105.4386337

