CZ THE GOAT (CZGOAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0093404$ 0.0093404 $ 0.0093404 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -8.37% Prisendring (7D) +4.21% Prisendring (7D) +4.21%

CZ THE GOAT (CZGOAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CZGOAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CZGOAT er $ 0.0093404, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CZGOAT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -8.37% over 24 timer og +4.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CZ THE GOAT (CZGOAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 170.39K$ 170.39K $ 170.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 204.92K$ 204.92K $ 204.92K Opplagsforsyning 831.50M 831.50M 831.50M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CZ THE GOAT er $ 170.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CZGOAT er 831.50M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 204.92K.