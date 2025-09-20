Dagens CZ THE GOAT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CZGOAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CZGOAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CZ THE GOAT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CZGOAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CZGOAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CZGOAT

CZGOAT Prisinformasjon

CZGOAT Offisiell nettside

CZGOAT tokenomics

CZGOAT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

CZ THE GOAT Logo

CZ THE GOAT Pris (CZGOAT)

Ikke oppført

1 CZGOAT til USD livepris:

$0.00020492
$0.00020492$0.00020492
-8.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
CZ THE GOAT (CZGOAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:05:15 (UTC+8)

CZ THE GOAT (CZGOAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0093404
$ 0.0093404$ 0.0093404

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-8.37%

+4.21%

+4.21%

CZ THE GOAT (CZGOAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CZGOAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CZGOAT er $ 0.0093404, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CZGOAT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -8.37% over 24 timer og +4.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CZ THE GOAT (CZGOAT) Markedsinformasjon

$ 170.39K
$ 170.39K$ 170.39K

--
----

$ 204.92K
$ 204.92K$ 204.92K

831.50M
831.50M 831.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CZ THE GOAT er $ 170.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CZGOAT er 831.50M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 204.92K.

CZ THE GOAT (CZGOAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CZ THE GOAT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CZ THE GOAT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CZ THE GOAT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CZ THE GOAT til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-8.37%
30 dager$ 0+34.18%
60 dager$ 0+24.84%
90 dager$ 0--

Hva er CZ THE GOAT (CZGOAT)

CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

CZ THE GOAT (CZGOAT) Ressurs

Offisiell nettside

CZ THE GOAT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CZ THE GOAT (CZGOAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CZ THE GOAT (CZGOAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CZ THE GOAT.

Sjekk CZ THE GOATprisprognosen nå!

CZGOAT til lokale valutaer

CZ THE GOAT (CZGOAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CZ THE GOAT (CZGOAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CZGOAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CZ THE GOAT (CZGOAT)

Hvor mye er CZ THE GOAT (CZGOAT) verdt i dag?
Live CZGOAT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CZGOAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CZGOAT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CZ THE GOAT?
Markedsverdien for CZGOAT er $ 170.39K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CZGOAT?
Den sirkulerende forsyningen av CZGOAT er 831.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCZGOAT ?
CZGOAT oppnådde en ATH-pris på 0.0093404 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CZGOAT?
CZGOAT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CZGOAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CZGOAT er -- USD.
Vil CZGOAT gå høyere i år?
CZGOAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CZGOAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:05:15 (UTC+8)

CZ THE GOAT (CZGOAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.