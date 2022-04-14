CZ on Hyperliquid (CZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CZ on Hyperliquid (CZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CZ on Hyperliquid (CZ) Informasjon CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility. Offisiell nettside: https://czre.lease/

CZ on Hyperliquid (CZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CZ on Hyperliquid (CZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 504.73K $ 504.73K $ 504.73K Total forsyning: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Sirkulerende forsyning: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 504.73K $ 504.73K $ 504.73K All-time high: $ 0.800928 $ 0.800928 $ 0.800928 All-Time Low: $ 0.107921 $ 0.107921 $ 0.107921 Nåværende pris: $ 0.113845 $ 0.113845 $ 0.113845 Lær mer om CZ on Hyperliquid (CZ) pris

CZ on Hyperliquid (CZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CZ on Hyperliquid (CZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CZs tokenomics, kan du utforske CZ tokenets livepris!

