CZ on Hyperliquid (CZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.114184 $ 0.114184 $ 0.114184 24 timer lav $ 0.114466 $ 0.114466 $ 0.114466 24 timer høy 24 timer lav $ 0.114184$ 0.114184 $ 0.114184 24 timer høy $ 0.114466$ 0.114466 $ 0.114466 All Time High $ 0.800928$ 0.800928 $ 0.800928 Laveste pris $ 0.107921$ 0.107921 $ 0.107921 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.23% Prisendring (7D) -0.59% Prisendring (7D) -0.59%

CZ on Hyperliquid (CZ) sanntidsprisen er $0.114196. I løpet av de siste 24 timene har CZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.114184 og et toppnivå på $ 0.114466, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CZ er $ 0.800928, mens den rekordlave prisen er $ 0.107921.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CZ endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.23% over 24 timer og -0.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CZ on Hyperliquid (CZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 506.29K$ 506.29K $ 506.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 506.29K$ 506.29K $ 506.29K Opplagsforsyning 4.43M 4.43M 4.43M Total forsyning 4,433,500.0 4,433,500.0 4,433,500.0

Nåværende markedsverdi på CZ on Hyperliquid er $ 506.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CZ er 4.43M, med en total tilgang på 4433500.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 506.29K.