CyOp New Era (CYOP) Informasjon CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement. Offisiell nettside: https://www.cyop.ai/ Teknisk dokument: https://www.cyop.ai/Gridpaper.pdf Kjøp CYOP nå!

CyOp New Era (CYOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CyOp New Era (CYOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 277.25K $ 277.25K $ 277.25K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 277.25K $ 277.25K $ 277.25K All-time high: $ 0.687607 $ 0.687607 $ 0.687607 All-Time Low: $ 0.098797 $ 0.098797 $ 0.098797 Nåværende pris: $ 0.277246 $ 0.277246 $ 0.277246 Lær mer om CyOp New Era (CYOP) pris

CyOp New Era (CYOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CyOp New Era (CYOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CYOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CYOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CYOPs tokenomics, kan du utforske CYOP tokenets livepris!

