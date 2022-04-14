CyOp New Era (CYOP) tokenomics
CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.
CyOp New Era (CYOP) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CyOp New Era (CYOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
CyOp New Era (CYOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak CyOp New Era (CYOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet CYOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange CYOP tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår CYOPs tokenomics, kan du utforske CYOP tokenets livepris!
