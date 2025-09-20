CyOp New Era (CYOP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.289548 $ 0.289548 $ 0.289548 24 timer lav $ 0.295119 $ 0.295119 $ 0.295119 24 timer høy 24 timer lav $ 0.289548$ 0.289548 $ 0.289548 24 timer høy $ 0.295119$ 0.295119 $ 0.295119 All Time High $ 0.687607$ 0.687607 $ 0.687607 Laveste pris $ 0.098797$ 0.098797 $ 0.098797 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -0.78% Prisendring (7D) -7.29% Prisendring (7D) -7.29%

CyOp New Era (CYOP) sanntidsprisen er $0.291518. I løpet av de siste 24 timene har CYOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.289548 og et toppnivå på $ 0.295119, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CYOP er $ 0.687607, mens den rekordlave prisen er $ 0.098797.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CYOP endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -0.78% over 24 timer og -7.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CyOp New Era (CYOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 291.65K$ 291.65K $ 291.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 291.65K$ 291.65K $ 291.65K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CyOp New Era er $ 291.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CYOP er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 291.65K.