CYI by Virtuals (CYI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CYI by Virtuals (CYI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CYI by Virtuals (CYI) Informasjon This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/558 Kjøp CYI nå!

CYI by Virtuals (CYI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CYI by Virtuals (CYI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 463.44K $ 463.44K $ 463.44K Total forsyning: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M Sirkulerende forsyning: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 463.44K $ 463.44K $ 463.44K All-time high: $ 0.00863419 $ 0.00863419 $ 0.00863419 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00046508 $ 0.00046508 $ 0.00046508 Lær mer om CYI by Virtuals (CYI) pris

CYI by Virtuals (CYI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CYI by Virtuals (CYI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CYI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CYI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CYIs tokenomics, kan du utforske CYI tokenets livepris!

CYI prisforutsigelse Vil du vite hvor CYI kan være på vei? Vår CYI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CYI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!