CYI by Virtuals (CYI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00049118 $ 0.00049118 $ 0.00049118 24 timer lav $ 0.00052507 $ 0.00052507 $ 0.00052507 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00049118$ 0.00049118 $ 0.00049118 24 timer høy $ 0.00052507$ 0.00052507 $ 0.00052507 All Time High $ 0.00863419$ 0.00863419 $ 0.00863419 Laveste pris $ 0.00047461$ 0.00047461 $ 0.00047461 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -5.02% Prisendring (7D) -14.55% Prisendring (7D) -14.55%

CYI by Virtuals (CYI) sanntidsprisen er $0.0004927. I løpet av de siste 24 timene har CYI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00049118 og et toppnivå på $ 0.00052507, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CYI er $ 0.00863419, mens den rekordlave prisen er $ 0.00047461.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CYI endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -5.02% over 24 timer og -14.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CYI by Virtuals (CYI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 490.73K$ 490.73K $ 490.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 490.73K$ 490.73K $ 490.73K Opplagsforsyning 996.01M 996.01M 996.01M Total forsyning 996,011,075.543142 996,011,075.543142 996,011,075.543142

Nåværende markedsverdi på CYI by Virtuals er $ 490.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CYI er 996.01M, med en total tilgang på 996011075.543142. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 490.73K.