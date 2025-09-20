Cyclix Games (CYG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Laveste pris $ 0.00737943$ 0.00737943 $ 0.00737943 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.73% Prisendring (7D) -0.73%

Cyclix Games (CYG) sanntidsprisen er $0.00865223. I løpet av de siste 24 timene har CYG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CYG er $ 2.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.00737943.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CYG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cyclix Games (CYG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.81K$ 125.81K $ 125.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 125.81K$ 125.81K $ 125.81K Opplagsforsyning 14.54M 14.54M 14.54M Total forsyning 14,540,609.78400019 14,540,609.78400019 14,540,609.78400019

Nåværende markedsverdi på Cyclix Games er $ 125.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CYG er 14.54M, med en total tilgang på 14540609.78400019. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.81K.