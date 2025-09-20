Dagens Cyclix Games livepris er 0.00865223 USD. Spor prisoppdateringer for CYG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CYG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cyclix Games livepris er 0.00865223 USD. Spor prisoppdateringer for CYG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CYG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00865223
0.00%1D
Cyclix Games (CYG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:25:48 (UTC+8)

Cyclix Games (CYG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 2.0
$ 0.00737943
--

--

-0.73%

-0.73%

Cyclix Games (CYG) sanntidsprisen er $0.00865223. I løpet av de siste 24 timene har CYG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CYG er $ 2.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.00737943.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CYG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cyclix Games (CYG) Markedsinformasjon

$ 125.81K
--
$ 125.81K
14.54M
14,540,609.78400019
Nåværende markedsverdi på Cyclix Games er $ 125.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CYG er 14.54M, med en total tilgang på 14540609.78400019. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.81K.

Cyclix Games (CYG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cyclix Games til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cyclix Games til USD ble $ +0.0003340712.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cyclix Games til USD ble $ -0.0037541152.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cyclix Games til USD ble $ -0.05468799029447736.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0003340712+3.86%
60 dager$ -0.0037541152-43.38%
90 dager$ -0.05468799029447736-86.34%

Hva er Cyclix Games (CYG)

Gamemification tokens, gamblefi, gamefi

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Cyclix Games (CYG) Ressurs

Cyclix Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cyclix Games (CYG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cyclix Games (CYG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cyclix Games.

Sjekk Cyclix Gamesprisprognosen nå!

CYG til lokale valutaer

Cyclix Games (CYG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cyclix Games (CYG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CYG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cyclix Games (CYG)

Hvor mye er Cyclix Games (CYG) verdt i dag?
Live CYG prisen i USD er 0.00865223 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CYG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CYG til USD er $ 0.00865223. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cyclix Games?
Markedsverdien for CYG er $ 125.81K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CYG?
Den sirkulerende forsyningen av CYG er 14.54M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCYG ?
CYG oppnådde en ATH-pris på 2.0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CYG?
CYG så en ATL-pris på 0.00737943 USD.
Hva er handelsvolumet til CYG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CYG er -- USD.
Vil CYG gå høyere i år?
CYG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CYG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Cyclix Games (CYG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.