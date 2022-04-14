Cyberperp (CYB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cyberperp (CYB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cyberperp (CYB) Informasjon Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading. Offisiell nettside: https://cyberperp.io/ Kjøp CYB nå!

Cyberperp (CYB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cyberperp (CYB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 968.36K Total forsyning: $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.95M All-time high: $ 3.56 All-Time Low: $ 0.449128 Nåværende pris: $ 0.495137 Lær mer om Cyberperp (CYB) pris

Cyberperp (CYB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cyberperp (CYB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CYB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CYB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CYBs tokenomics, kan du utforske CYB tokenets livepris!

CYB prisforutsigelse Vil du vite hvor CYB kan være på vei? Vår CYB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CYB tokenets prisforutsigelse nå!

