Cyberperp (CYB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.515152 24 timer høy $ 0.53619 All Time High $ 3.56 Laveste pris $ 0.449128 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -2.60% Prisendring (7D) -6.33%

Cyberperp (CYB) sanntidsprisen er $0.517651. I løpet av de siste 24 timene har CYB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.515152 og et toppnivå på $ 0.53619, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CYB er $ 3.56, mens den rekordlave prisen er $ 0.449128.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CYB endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -2.60% over 24 timer og -6.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cyberperp (CYB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.01M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.18M Opplagsforsyning 1.96M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cyberperp er $ 1.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CYB er 1.96M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.18M.