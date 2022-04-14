CyberFi (CFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CyberFi (CFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CyberFi (CFI) Informasjon CyberFi is a non-custodial intelligent automation platform that is reshaping the DeFi user experience. From beginners to experts, users can finally automate separate actions and events which makes using DeFi platforms simple and easy to use for the masses, while providing advanced features for professionals. CFi is used for governance, fees and subscriptions on the CyberFi platform. Offisiell nettside: https://samuraistarter.com Kjøp CFI nå!

CyberFi (CFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CyberFi (CFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 328.25K $ 328.25K $ 328.25K Total forsyning: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Sirkulerende forsyning: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 484.01K $ 484.01K $ 484.01K All-time high: $ 76.41 $ 76.41 $ 76.41 All-Time Low: $ 0.068245 $ 0.068245 $ 0.068245 Nåværende pris: $ 0.201546 $ 0.201546 $ 0.201546 Lær mer om CyberFi (CFI) pris

CyberFi (CFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CyberFi (CFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CFIs tokenomics, kan du utforske CFI tokenets livepris!

CFI prisforutsigelse Vil du vite hvor CFI kan være på vei? Vår CFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CFI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!