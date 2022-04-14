Cyberdoge (CDOGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cyberdoge (CDOGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cyberdoge (CDOGE) Informasjon CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Combining the fun and excitement of the memecoin genre with powerful technological features, CDOGE leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to create a fast, scalable, and energy-efficient digital asset. As the next evolution of the meme coin movement, CyberDoge seeks to offer much more than just a playful nod to Dogecoin and other memecoins—it aims to bring real utility, community engagement, and long-term value to its holders while using Solana as its "rocket fuel" to compete in the rapidly growing crypto space. CyberDoge stands out from other memecoins not only by offering a vibrant, fun-loving community but also by embracing the power of Solana's blockchain technology, allowing the token to offer faster transactions, lower fees, and greater scalability. This strategic use of Solana positions CyberDoge to compete with larger, more established players in the crypto ecosystem while providing a rewarding experience for token holders. Offisiell nettside: https://cyberdogecoin.com/ Kjøp CDOGE nå!

Cyberdoge (CDOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cyberdoge (CDOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Total forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Sirkulerende forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M All-time high: $ 0.0098383 $ 0.0098383 $ 0.0098383 All-Time Low: $ 0.00027899 $ 0.00027899 $ 0.00027899 Nåværende pris: $ 0.00104738 $ 0.00104738 $ 0.00104738 Lær mer om Cyberdoge (CDOGE) pris

Cyberdoge (CDOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cyberdoge (CDOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CDOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CDOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CDOGEs tokenomics, kan du utforske CDOGE tokenets livepris!

