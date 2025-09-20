Cyberdoge (CDOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00105355 $ 0.00105355 $ 0.00105355 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00105355$ 0.00105355 $ 0.00105355 All Time High $ 0.0098383$ 0.0098383 $ 0.0098383 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -1.05% Prisendring (7D) +12.65% Prisendring (7D) +12.65%

Cyberdoge (CDOGE) sanntidsprisen er $0.00103089. I løpet av de siste 24 timene har CDOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00105355, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CDOGE er $ 0.0098383, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CDOGE endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -1.05% over 24 timer og +12.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cyberdoge (CDOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Opplagsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Total forsyning 999,891,765.988202 999,891,765.988202 999,891,765.988202

Nåværende markedsverdi på Cyberdoge er $ 1.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CDOGE er 999.89M, med en total tilgang på 999891765.988202. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.03M.