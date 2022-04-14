Cute Style (CUTIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cute Style (CUTIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cute Style (CUTIE) Informasjon Storing value in digital art. Project launched by famous Korean artist with 144k instagram followers and millions of interactions. Created a token behind his digital art character ‘CUTIE’. The crypto community on X decided to support the artist by sharing his work to wider audiences. The artist is affiliated with some renowned names that have established and successful projects in the crypto space such as the artist behind $nub the silly nub cat. Offisiell nettside: https://www.cutieonsolana.com/ Kjøp CUTIE nå!

Cute Style (CUTIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cute Style (CUTIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.58K $ 12.58K $ 12.58K Total forsyning: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Sirkulerende forsyning: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.58K $ 12.58K $ 12.58K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Cute Style (CUTIE) pris

Cute Style (CUTIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cute Style (CUTIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CUTIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CUTIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CUTIEs tokenomics, kan du utforske CUTIE tokenets livepris!

