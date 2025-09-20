Cute Style (CUTIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall 24 timer lav 24 timer høy All Time High Laveste pris Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -1.95% Prisendring (7D) +2.39%

Cute Style (CUTIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CUTIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUTIE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUTIE endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.95% over 24 timer og +2.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cute Style (CUTIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.90K Volum (24 timer) Fullt utvannet markedsverdi $ 13.90K Opplagsforsyning 999.33M Total forsyning 999,331,734.976208

Nåværende markedsverdi på Cute Style er $ 13.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUTIE er 999.33M, med en total tilgang på 999331734.976208. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.90K.