$0.00037933
-10.20%1D
Cute Asian Girl (CAG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:04:44 (UTC+8)

Cute Asian Girl (CAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.00693083
$ 0
+0.16%

-10.26%

-19.52%

-19.52%

Cute Asian Girl (CAG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAG er $ 0.00693083, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAG endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -10.26% over 24 timer og -19.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cute Asian Girl (CAG) Markedsinformasjon

$ 379.47K
--
$ 379.47K
1.00B
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Cute Asian Girl er $ 379.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 379.47K.

Cute Asian Girl (CAG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cute Asian Girl til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cute Asian Girl til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cute Asian Girl til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cute Asian Girl til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-10.26%
30 dager$ 0-30.79%
60 dager$ 0-31.96%
90 dager$ 0--

Hva er Cute Asian Girl (CAG)

$CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Cute Asian Girl (CAG) Ressurs

Offisiell nettside

Cute Asian Girl Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cute Asian Girl (CAG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cute Asian Girl (CAG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cute Asian Girl.

Sjekk Cute Asian Girlprisprognosen nå!

CAG til lokale valutaer

Cute Asian Girl (CAG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cute Asian Girl (CAG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CAG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cute Asian Girl (CAG)

Hvor mye er Cute Asian Girl (CAG) verdt i dag?
Live CAG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CAG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CAG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cute Asian Girl?
Markedsverdien for CAG er $ 379.47K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CAG?
Den sirkulerende forsyningen av CAG er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCAG ?
CAG oppnådde en ATH-pris på 0.00693083 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CAG?
CAG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CAG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CAG er -- USD.
Vil CAG gå høyere i år?
CAG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CAG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:04:44 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.