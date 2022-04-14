cUSDC (CUSDC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i cUSDC (CUSDC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

cUSDC (CUSDC) Informasjon Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system. Offisiell nettside: https://compound.finance/

cUSDC (CUSDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for cUSDC (CUSDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.32M $ 36.32M $ 36.32M Total forsyning: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B Sirkulerende forsyning: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.32M $ 36.32M $ 36.32M All-time high: $ 0.220912 $ 0.220912 $ 0.220912 All-Time Low: $ 0.00620705 $ 0.00620705 $ 0.00620705 Nåværende pris: $ 0.02519765 $ 0.02519765 $ 0.02519765 Lær mer om cUSDC (CUSDC) pris

cUSDC (CUSDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak cUSDC (CUSDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CUSDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CUSDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CUSDCs tokenomics, kan du utforske CUSDC tokenets livepris!

CUSDC prisforutsigelse Vil du vite hvor CUSDC kan være på vei? Vår CUSDC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CUSDC tokenets prisforutsigelse nå!

