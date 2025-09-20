cUSDC (CUSDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02517758 $ 0.02517758 $ 0.02517758 24 timer lav $ 0.02520344 $ 0.02520344 $ 0.02520344 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02517758$ 0.02517758 $ 0.02517758 24 timer høy $ 0.02520344$ 0.02520344 $ 0.02520344 All Time High $ 0.220912$ 0.220912 $ 0.220912 Laveste pris $ 0.00620705$ 0.00620705 $ 0.00620705 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) +0.02% Prisendring (7D) +0.02%

cUSDC (CUSDC) sanntidsprisen er $0.02519516. I løpet av de siste 24 timene har CUSDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02517758 og et toppnivå på $ 0.02520344, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUSDC er $ 0.220912, mens den rekordlave prisen er $ 0.00620705.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUSDC endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og +0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cUSDC (CUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.54M$ 36.54M $ 36.54M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.54M$ 36.54M $ 36.54M Opplagsforsyning 1.45B 1.45B 1.45B Total forsyning 1,450,427,328.55291 1,450,427,328.55291 1,450,427,328.55291

Nåværende markedsverdi på cUSDC er $ 36.54M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUSDC er 1.45B, med en total tilgang på 1450427328.55291. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.54M.